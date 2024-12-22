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Андреас Пистиолис: «Возьми мы на пять подборов на нашем щите больше, «Локо» набрал бы 50 очков с небольшим»

Андреас Пистиолис проанализировал поражение от «Локомотива-Кубань» – 65:69.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», соперники были решительнее в ключевые моменты. Мы начали с правильным настроем, действовали жестко и агрессивно на обеих сторонах площадки.

Ключевой стала вторая четверть, в которой мы продолжали создавать качественные броски, но стали промахиваться, тем самым предоставив шанс оппонентам. Наша нерешительность, которая проявилась в этот момент, дала соперникам шанс добавить в агрессивности.

С одной стороны, 69 пропущенных очков в выездном матче – хороший результат. С другой, возьми мы на пять подборов на нашем щите больше, «Локо» набрал бы вовсе 50 с небольшим. Важным моментом стали две добавки Елатонцева, не случись которых, мы могли бы добиться перелома в игре, и подбор в нападении, который привел к повторному трехочковому Кливленда в концовке – второй раз кряду он не прощает», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
Андреас Пистиолис
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
Кирилл Елатонцев
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