Количество телезрителей НБА упало на 18 процентов

Рейтинг просмотра НБА понизился примерно на 18% в этом сезоне.

Согласно последним данным, общее количество зрителей НБА в этом сезоне упало на 18 процентов на телеканалах ESPN, TNT и ABC, даже с учетом финала Кубка НБА, который привлек 2,99 миллиона зрителей. Финал Кубка НБА в прошлом году собрал 4,58 миллиона зрителей.

Стоит отметить, что общее количество зрителей на кабельном телевидении в этом году также снизилось на 13 процентов.

Новое соглашение НБА о медиаправах вступает в силу в следующем сезоне и будет включать возможности потоковой передачи на Amazon и Peacock. Рейтинги НФЛ, как правило, ниже на Amazon.

Количество зрителей НБА в Рождество также сократилось из-за НФЛ. В прошлом сезоне среднее количество зрителей НБА в Рождество составило 2,85 миллиона человек. НФЛ привлекла не менее 27 миллионов зрителей за все три матча.