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Дрю Смит выбыл до конца сезона с разрывом ахиллова сухожилия

Дрю Смит пропустит остаток сезона из-за травмы.

Атакующий защитник «Майами» получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл из строя до конца сезона.

26-летний игрок чуть больше года назад восстановился после разрыва передней крестообразной связки и был близок к переводу с двустороннего контракта на стандартный контракт НБА.

В нынешнем сезоне Смит сыграл 14 матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 2,6 подбора, 1,6 передачи и 1,5 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoМайами
травмы
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logoДрю Смит
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