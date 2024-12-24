Донован Митчелл о разногласиях с Руди Гобером: «Мы были не очень зрелыми»

Донован Митчелл рассказал о разногласиях с бывшим одноклубником Руди Гобером.

«Я думаю, мы оба сказали бы, что были не очень зрелыми в то время.

Но это непросто, потому что ты не можешь быть зрелым, когда тебе 21 или 22 года. Самое смешное, что мы показывали свою лучшую игру после ковида. Я думаю, что именно тогда у нас были все шансы.

Если бы у меня была такая возможность, я бы сделал все это снова. Я благодарен за все, потому что это позволило мне стать тем игроком и тем человеком, которым я являюсь сейчас», – сказал атакующий защитник «Кливленда ».

Митчелл и Гобер были партнерами по команде в «Юте».