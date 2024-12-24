0

Донован Митчелл о разногласиях с Руди Гобером: «Мы были не очень зрелыми»

Донован Митчелл рассказал о разногласиях с бывшим одноклубником Руди Гобером.

«Я думаю, мы оба сказали бы, что были не очень зрелыми в то время.

Но это непросто, потому что ты не можешь быть зрелым, когда тебе 21 или 22 года. Самое смешное, что мы показывали свою лучшую игру после ковида. Я думаю, что именно тогда у нас были все шансы.

Если бы у меня была такая возможность, я бы сделал все это снова. Я благодарен за все, потому что это позволило мне стать тем игроком и тем человеком, которым я являюсь сейчас», – сказал атакующий защитник «Кливленда».

Митчелл и Гобер были партнерами по команде в «Юте».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoДонован Митчелл
logoМиннесота
logoРуди Гобер
logoНБА
logoКливленд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» не отошел от победы в Кубке – разгром от «Кливленда» и много красоты от Митчелла
321 декабря, 09:20
Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – в Топ-3 претендентов на MVP по результатам предварительного опроса ESPN
620 декабря, 13:45
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
613 декабря, 15:59
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум возглавляют новый рейтинг НБА
266 декабря, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Зайон Уильямсон возобновит полноценные тренировки на следующей неделе
9 минут назад
Евгений Богачев: «Агенты Алексея Шведа просят нереальные условия по контракту»
245 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» обыграла новосибирское «Динамо», МБА нанесла поражение «Динамо» из Курска
48 минут назад
Дрю Смит выбыл до конца сезона с разрывом ахиллова сухожилия
154 минуты назад
«Произошло чудо, которое до сих пор не могу объяснить». Айзейя Томас рассказал, как играл с травмой в финале 1988 года
1сегодня, 18:37
«У нас нет структуры». Андре Игудала предупредил, что американцы могут стать меньшинством в НБА
7сегодня, 18:25
«Я набрал 60 очков, мы должны были их разнести». Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду
4сегодня, 17:50
«Возможно, он лучше отдает передачи, но это все». Джефф Тиг не считает, что Лука Дончич лучше Джейсона Тейтума
13сегодня, 17:32
Деннис Смит: «Думаю, что подошел бы «Сперс», «Вулвс», «Хит» или «Лейкерс»
2сегодня, 17:05
Кайри Ирвинг: «Как и великие художники или великие спортсмены, Энтони Эдвардс многое заимствует у других игроков»
сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» одержал победу над «Игокеа»
сегодня, 17:58
Агент: «Алексей Швед без контракта. Веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции»
сегодня, 17:54
Яннулис Ларендзакис пропустит матч против «Милана» из-за травмы
сегодня, 14:48
«Альба» отклонила предложение «Анадолу Эфеса» по Мартину Херманнссону
сегодня, 13:58
Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду
1сегодня, 13:46
Николя Батюм ушел с поста миноритарного акционера «Виллербана»
1сегодня, 13:27
Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»
3сегодня, 09:47Видео
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1сегодня, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
вчера, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Рекомендуем