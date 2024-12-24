«Мэджик, Стеф, Пэйтон, Кидд и я». Анферни Хардуэй назвал Топ-5 разыгрывающих всех времен

Анферни Хардуэй назвал пятерку лучших разыгрывающих в истории НБА.

«Я начну с Мэджика Джонсона , потому что он был крутым. Разумеется, я включу туда Стефа Карри . Мне тяжело.

Я включу своего кореша Гэри Пэйтона , потому что он играл на обеих сторонах площадки. И я должен включить Джейсона Кидда . Я знаю, что я тоже в этой пятерке», – сказал 4-кратный участник Матча всех звезд.