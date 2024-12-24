Стефен Карри: «Я мог бы играть намного лучше. И я буду»
Стефен Карри признался, что ему необходимо прибавить.
«Я мог бы играть намного лучше. И я буду.
Против нас защищаются определенным образом, но я не вижу ничего такого, чего бы не видел раньше. Нужно просто понять, когда выбирать свою точку, основываясь на том внимании, которое вы получаете. Нужно двигать мяч, стараться найти ритм немного раньше. Возможно, это некоторая корректировка, но я проходил через это и всегда стараюсь найти способ вернуться», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Карри реализовал 38 процентов бросков с игры в восьми матчах, сыгранных в декабре.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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