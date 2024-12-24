0

Стефен Карри: «Я мог бы играть намного лучше. И я буду»

Стефен Карри признался, что ему необходимо прибавить.

«Я мог бы играть намного лучше. И я буду.

Против нас защищаются определенным образом, но я не вижу ничего такого, чего бы не видел раньше. Нужно просто понять, когда выбирать свою точку, основываясь на том внимании, которое вы получаете. Нужно двигать мяч, стараться найти ритм немного раньше. Возможно, это некоторая корректировка, но я проходил через это и всегда стараюсь найти способ вернуться», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Карри реализовал 38 процентов бросков с игры в восьми матчах, сыгранных в декабре.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга: «Многие, оказавшись на моем месте, бросили бы баскетбол»
8сегодня, 13:17
Карри сник, и «Голден Стэйт» – в кризисе. Еще одно поражение в концовке, теперь от «Индианы»
10сегодня, 11:10
Стив Керр о Куминге: «В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, но сегодня сыграл как надо»
сегодня, 10:13
НБА. «Орландо» победил «Бостон», «Денвер» разгромил «Финикс», «Лейкерс» дома уступили «Детройту» и другие результаты
189сегодня, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
«Он видел больше видов опеки, чем Леброн, Кобе и Майкл Джордан». Дрэймонд Грин объяснил, почему Стефен Карри – настоящий разыгрывающий защитник
541 минуту назад
Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед работает с личным тренером в Китае»
57 минут назад
Джонатан Куминга: «Многие, оказавшись на моем месте, бросили бы баскетбол»
8сегодня, 13:17
Чендлер Парсонс о Эдвардсе и его критике судей: «В долгосрочной перспективе это только навредит»
1сегодня, 12:00
Комментатор Стефани Рэди раскритиковала Эмбиида за отношение к Дженне Шредер: «Мне как женщине многое хочется сказать!»
22сегодня, 11:46
Уэньин Гэбриэл официально перешел в «Панатинаикос»
сегодня, 11:26
Наталия Фураева о выходе Шведа на рынок: «ЦСКА хорошо укомплектован, но мы обсудим это с тренерским штабом»
1сегодня, 10:56
Чендлер Парсонс о худшем «+/-» в «Лейкерс» у Леброна: «Дурацкая статистика. Проблема не в нем»
9сегодня, 10:32
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет новосибирское «Динамо», МБА встретится с «Динамо» из Курска
сегодня, 10:18
Стив Керр о Куминге: «В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, но сегодня сыграл как надо»
сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Яннулис Ларендзакис пропустит матч против «Милана» из-за травмы
15 минут назад
«Альба» отклонила предложение «Анадолу Эфеса» по Мартину Херманнссону
сегодня, 13:58
Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду
сегодня, 13:46
Николя Батюм ушел с поста миноритарного акционера «Виллербана»
1сегодня, 13:27
Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»
3сегодня, 09:47Видео
Адриатическая лига. «Дубай» против «Игокеа»
сегодня, 08:03
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1сегодня, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
вчера, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Меркезефенди» в гостях
вчера, 19:24
Рекомендуем