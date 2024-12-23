Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 10-1, Тофаш – 10-1, Анадолу Эфес – 8-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 8-3, Каршияка – 8-3, Бахчешехир – 6-5, Бурсаспор – 5-5, Мерсин – 5-6, Тюрк Телеком – 4-7, Петким Спор – 4-7, Меркезефенди – 2-8, Маниса – 2-9, Бююкчекмедже – 2-9, Дарушафака – 2-9, Яловаспор – 2-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.