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Кэм Томас близок к возвращению в состав «Нетс» после травмы

Кэм Томас скоро вернется в состав «Бруклина».

Самый результативный игрок «Нетс» в этом сезоне уже тренируется в формате 5 на 5. 

Томас, который набирает 24,7 очка за игру, пропустил месяц из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.

Пропускавший последние месяцы форвард Заир Уильямс также работает в формате 5 на 5.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoБруклин
logoКэм Томас
logoЗаир Уильямс
logoНБА
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