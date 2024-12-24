Кэм Томас близок к возвращению в состав «Нетс» после травмы
Кэм Томас скоро вернется в состав «Бруклина».
Самый результативный игрок «Нетс» в этом сезоне уже тренируется в формате 5 на 5.
Томас, который набирает 24,7 очка за игру, пропустил месяц из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.
Пропускавший последние месяцы форвард Заир Уильямс также работает в формате 5 на 5.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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