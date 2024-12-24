Кэм Томас близок к возвращению в состав «Нетс» после травмы

Кэм Томас скоро вернется в состав «Бруклина».

Самый результативный игрок «Нетс» в этом сезоне уже тренируется в формате 5 на 5.

Томас , который набирает 24,7 очка за игру, пропустил месяц из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.

Пропускавший последние месяцы форвард Заир Уильямс также работает в формате 5 на 5.