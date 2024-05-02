Кармело Энтони о противостоянии Дюрэнта с Эдвардсом: «Я был бы готов убить его»

Теги Кармело Энтони Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кармело Энтони понравилось напряжение в серии «Миннесоты» и «Финикса».

Энтони Эдвардс провел весь первый раунд плей-офф, завершившийся победой «Тимбервулвз» со счетом 4-0, занимаясь «трэштоком», в первую очередь в отношении форварда «Санз» Кевина Дюрэнта.

«Мне это понравилось. Я был бы готов убить этого мелкого ниггера. Жаждал бы его крови. В соревновательном смысле, конечно.

Все это показывает, что необходимо уметь соединить части паззла. Я понимаю, что делал «Финикс». Они сказали: «Пошло все к черту, идем ва-банк, пришло время». Но молодым парням в лиге на все это плевать», – посмеялся Энтони.

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3 комментария
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Кому там Энтони горбатого лепит, кого пытается впечатлить? Мы-то помним, какую бесхребетную субстанцию Мело представлял собой на протяжении всей карьеры
+14
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+14
Чего ты вешаешь кармело, ты провёл карьеру чокера увы. Кроме единственного сезона с Денвером в финале конфы и вспомнить нечего. А по способностям был не хуже Леброна.
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+2
Раздался жалобный вой из-под каблука
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