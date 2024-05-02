Кармело Энтони о противостоянии Дюрэнта с Эдвардсом: «Я был бы готов убить его»

Кармело Энтони понравилось напряжение в серии «Миннесоты» и «Финикса».

провел весь первый раунд плей-офф, завершившийся победой «Тимбервулвз» со счетом 4-0, занимаясь «трэштоком», в первую очередь в отношении форварда «Санз» .

«Мне это понравилось. Я был бы готов убить этого мелкого ниггера. Жаждал бы его крови. В соревновательном смысле, конечно.

Все это показывает, что необходимо уметь соединить части паззла. Я понимаю, что делал « ». Они сказали: «Пошло все к черту, идем ва-банк, пришло время». Но молодым парням в лиге на все это плевать», – посмеялся Энтони.