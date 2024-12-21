Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге

Деннис Смит продолжит карьеру в Лиге развития НБА.

Защитник (27 лет, 188 см), как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио ».

Смит надеется остаться в НБА, недавно он подписал контракт с Лигой развития. Баскетболист интересен «Реалу ».

Смит сменил 6 клубов за 7 лет в НБА и провел прошлый сезон в «Бруклине», где набирал 6,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за 18,9 минуты в среднем. Защитник реализовал 39,4% трехочковых бросков.