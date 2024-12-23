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Яннис Адетокумбо: «Хочу стать главным тренером после завершения карьеры»

Яннис Адетокумбо рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры.

«Я хотел победить, у меня получилось. Потом, после завершения карьеры, мне хочется стать главным тренером. Многие люди не знают этого обо мне, но я хочу стать главным тренером. Я действительно хочу это сделать.

Это довольно сложно, потому что ты не контролируешь игру. Я знаю баскетбол, понимаю, что надо делать, но не все будет зависеть от моих действий, так что тренировать – это сложно», – признался 30-летний форвард «Бакс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Milwaukee Journal Sentinel
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