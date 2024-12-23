Чемпионат Италии. «Милан» против «Трапани Шарк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Милан » примет «Трапани Шарк». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 11-1, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 9-2, Реджо-Эмилия – 9-3, Виртус – 8-4, Триест – 7-5, Дертона – 7-5, Милан – 6-5, Тревизо – 6-6, Динамо Сассари – 5-7, Венеция – 4-8, Скафати – 4-8, Пистоя – 3-9, Варезе – 3-9, Ваноли Кремона – 2-10, Наполи – 1-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.