Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Виртусом», «Скафати» примет «Тренто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Скафати» примет идущий без поражений «Тренто». «Милан» встретится с «Виртусом».
Серия А
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 9-0, Трапани Шарк – 8-2, Виртус – 7-2, Брешия – 7-2, Милан – 6-3, Реджо-Эмилия – 6-3, Триест – 5-4, Дертона – 5-5, Тревизо – 5-5, Венеция – 4-5, Скафати – 3-6, Динамо Сассари – 3-6, Пистоя – 3-7, Варезе – 2-7, Ваноли Кремона – 1-8, Наполи – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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