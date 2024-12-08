Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Виртусом», «Скафати» примет «Тренто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Скафати» примет идущий без поражений «Тренто». «Милан» встретится с «Виртусом ». Серия А Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 9-0, Трапани Шарк – 8-2, Виртус – 7-2, Брешия – 7-2, Милан – 6-3, Реджо-Эмилия – 6-3, Триест – 5-4, Дертона – 5-5, Тревизо – 5-5, Венеция – 4-5, Скафати – 3-6, Динамо Сассари – 3-6, Пистоя – 3-7, Варезе – 2-7, Ваноли Кремона – 1-8, Наполи – 0-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.