Джаред Маккейн заявил, что не сыграет в сезоне-24/25. У новичка «Сиксерс» разрыв мениска

Джаред Маккейн из «Филадельфии» рассказал о степени серьезности травмы колена.

По словам новичка «Сиксерс», у которого диагностирован разрыв мениска левого колена, в нынешнем сезоне он на площадке больше не появится.

Клуб не сообщал о сроках восстановления баскетболиста после повреждения.

Маккейн до получения травмы был главным претендентом на награду «Лучший новичок года». Он получил приз «Лучший новичок месяца» от Востока за ноябрь. В 23 матчах регулярки защитник набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 38% из-за дуги.