«Сперс» довольны ветеранами командами и не планируют их обменивать
«Сан-Антонио» определился с планом в отношении Криса Пола и Харрисона Барнса.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Сперс» довольны ветеранами командами и не планируют их обмен перед дедлайном 6 февраля.
«Последние пару лет мы рассматривали «Сан-Антонио» как продавца. Сейчас, по предварительным данным, это уже не так.
«Сперс» очень довольны тем, что их ветераны дают молодой команде», – отмечает журналист.
Техасцы занимают 9-е место на Западе с результатом 15-13. В прошлом сезоне столько побед команда одержала только в марте.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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