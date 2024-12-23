«Сперс» довольны ветеранами командами и не планируют их обменивать

«Сан-Антонио» определился с планом в отношении Криса Пола и Харрисона Барнса.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Сперс» довольны ветеранами командами и не планируют их обмен перед дедлайном 6 февраля.

«Последние пару лет мы рассматривали «Сан-Антонио » как продавца. Сейчас, по предварительным данным, это уже не так.

«Сперс» очень довольны тем, что их ветераны дают молодой команде», – отмечает журналист.

Техасцы занимают 9-е место на Западе с результатом 15-13. В прошлом сезоне столько побед команда одержала только в марте.