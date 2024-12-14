Крис Пол был удален в первой четверти матча с «Блэйзерс». Он получил два технических с промежутком в 11 секунд

Крис Пол не смог доиграть матч с «Блэйзерс» из-за удаления.

Ветеран «Сперс» был удален под занавес первой четверти матча с «Блэйзерс» (118:116). Он получил два технических с промежутком в 11 секунд.

Техасцы вышли на игру с 11 баскетболистами. Стефон Касл пропустил первый для себя матч в сезоне из-за ушиба левого плеча.

Зак Коллинз (ушиб поясницы), Келдон Джонсон (растяжение левой икроножной мышцы) и Тре Джонс (растяжение связок левого плеча) также не смогли выйти на площадку.