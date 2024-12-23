Джон Уолл пробует себя в роли комментатора. Экс-игрок НБА дебютировал на матчах G-лиги в Орландо
Джон Уолл может стать баскетбольным комментатором.
Экс-игрок НБА дебютировал на матчах G-лиги в Орландо, где недавно турнир проводил мероприятие Winter Showcase.
Уолл последний раз играл в НБА в сезоне-22/23 за «Клипперс». 34-летний разыгрывающий официально не завершал карьеру, но сомневается, что ему удастся вернуться в лигу в качестве игрока.
Уолл рассказал, как родилась идея стать комментатором. По его словам, он часто собирается с друзьями и детьми, чтобы посмотреть баскетбол.
«Они все время говорят: «Заткнись и дай нам посмотреть игру», – заявил Джон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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