Байки подземелья: «Вашингтон»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором регулярно пишут о худших командах НБА.

«Вашингтон» после ликвидации Джона Уолла как элитного игрока стабильно был в статусе того самого типичного представителя болота Восточной конференции – мы пытаемся, но надежды на успех нет.

Сейчас же Вашингтон так же находится на дне, но в кои то веки это происходит благодаря, а не вопреки. Благодаря Майклу Уингеру. И это очень хорошо

Решил помочь Кириллу в цикле, жду обратной связи. Погнали!

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1 – Голод Антуана Уокера

2 – StepBack

14-е место: «Вашингтон Уизардс»

Баланс побед/поражений : 15-67

Статус: пытаемся обменять все живое и Джордана Пула

Ключевые игроки: высокий пик следующего драфта. Ну не Алекс Сарр же

Курс: «Господи, помоги нам пикнуть на драфте франчайза»

Оценка фронт-офиса

Если раньше за словосочетание «хороший фронт-офис» любой фанат «Вашингтона» мог избить вас, ну. или отправить к Джону Уоллу пояснять за сказанное (еще непонятно, что хуже), то теперь можно сказать, что «Вашингтон» взял курс в светлое будущее.

Подробнее о деятельности Уингера я рассказывал в рейтинге ГМ-ов (скоро будет обновленный топ), но за год он успел заработать допочки.

Для начала Уингер успел «пошуметь в дедлайн», получив за Гэффорда и истекающих филлеров Бэгли, Холмса, пик 1-го раунда, которым по итогу стал гард Кишон Джордж, и 4 пика 2-го раунда. В условиях, когда «Чикаго» или тот же «Детройт» не реализовывали свои трейд-активы – уже неплохо.

Но во время драфта Уингеру аукнулось гениальное раннее продление Авдии. И еще как.

14 пик + пик 1-го раунда БОС/ПТБ/МИЛ (2) 2028 + Малькольм Брогдон – это очень хороший оффер, который можно получить за элитного ролевого/околозвездного игрока. Авдия не является игроком такого уровня. В условиях, когда вы еще точно будете сливать два года, а у вас 2/3 ростера находится на трейд-блоке (т.е. играть в правильный баскетбол здесь никто не будет) – это успешный трейд.

Да, заметно, что в ростере слишком много гардов и больших разной степени необходимости, но все это сейчас для столичной команды не так важно. На долгосрок здесь можно расчитывать только на новичков, остальные же просто ждут своего обмена.

От себя добавлю несколько вариантов:

«Лейкерс» получают: Малькольм Брогдон + Йонас Валанчунас + Кори Кисперт

«Вашингтон» получает: ДиЛо + Джарред Вандербилт + Гэйб Винсент + пик 1р ЛАЛ 2031

Брогдон пригодится любой команде средней руки, которой нужен запасной/вторичный бх в старт («Хьюстон», «Сан-Антонио»). Вариантов много.

Валанчюнас , Кисперт – ограниченные ролевые среднего уровня, красная цена которых несколько пиков второго раунда. Литовца слухи связывают с братией Леброна Джеймса, а бывший партнер Саггса по колледжу может пригодится половине лиге – новый Люк Кеннард уже готов сменить прописку.

А вот найти новую команду для Кузмы довольно-таки трудно, ввиду ограниченности данного персонажа, но у меня есть как минимум два довольно интересных варианта:

1 вариант:

«Вашингтон» получает: Майкл Портер мл. + Зик Ннаджи

«Денвер» получает: Кайл Кузма + Малькольм Брогдон

2 вариант:

«Новый Орлеан» получает: Кайл Кузма + Йонас Валанчюнас + Кори Кисперт

«Вашингтон получает»: Брендон Ингрэм + два игрока на минималках

Объясню свою логику. Что-то стоящее за своего покемона ФО «Уизардс» может получить только от гмов, находящихся в патовой ситуации. И «Денвер», и НОП к дедлайну могут оказаться как раз в такой ситуации. А Уингеру важно найти каких-то толковых людей, ведь верный выбор на драфте + Сарр все-таки не баст + сильный игрок, полученный в результате трейда = почти плей-ин на таком Востоке. Ну и самое главное, он сможет построить фундамент для будущей сильной команды. Такие звезды на дне стоимости – идеальный вариант.

Холмсы, Бэгли при любой удобной возможности будут отправлены за пики и плохие контракты. Только Пул останется, но на это есть свои причины.

Системой тут еще и не пахнет, но а чего вы ожидали. «Вашингтон» сейчас набор персонажей, которые будут играть не за себя и за Cашку, а только за себя любимого. И назначение главного тренера этот тейк только подчеркивает.

Оценка Брайана Кифа

Очки за игру: 113,7 (17-е место в лиге)

Пропущенные очки за игру: 123,0 (30-е место в лиге)

Пейс: 102,7 (1-е место в лиге)

Оффенсив-рейтинг: 110,5 (25-е место в лиге)

Дефенсив-рейтинг: 119,6 (28-е место в лиге)

Net.рейтинг: -9,0 (27-е место в лиге)

Кирилл бы на моем месте начал приводить статистику (для успокоения его души я все таки привел всю нужную стату выше), мол команда при Кифе стала играть лучше (8-31 vs 7-36 при Уэсе Ансельде), все это имеет ровно ноль смысла – это не команда, а набор исполнителей, которые будут играть от себя.

Пул как продолжал творить дичь, так и будет это делать, даже на скамейке.

Кузма как был, так и будет считаться худшим лидером команды НБА.

Брогдон как играл, так и будет играть в правильный баскетбол, стараясь задействовать Сарра, Валанчунаса и остальных. Задача Кифа – просто за всем этим наблюдать и выпускать тех или иных игроков в то или иное время, согласно ротации.

Вот когда Уингер обменяет большинство игроков, вот тогда и посмотрим что из себя представляет Киф как тренер: будет ли это очередной ассистент, не вывозящий роль главного тренера (Сайлас, Ансельд-младший), или же это новый Буденхольцер. Может, Аткинсон.

Кто выделяется и стоит ли вообще на кого-то обращать внимание?

Основная ротация:

Брогдон – Кэррингтон

Пул – Кисперт –Джордж

Кузма – Кулибали – Бей

Сарр – Кузма

Валанчунас – Бэгли

Отбросы общества: Джаред Батлер, Патрик Болдуин, Ришон Холмс, ДЖОННИ ДЭВИС

Номинально, лучшим игроком команды является Малкольм Брогдон, и он в таком статусе должен находиться ровно полгода, до дедлайна. Брогдон – весьма добротный комбогард, способный быть полезным как с мячом, так и без него. Безусловно, есть вопросы к менталочке (человек не хотел уезжать из Портленда, а это тревожный звоночек) и к полезности в плей-офф (постоянные траблы со здоровьем + минусовый игрок в защите), но такой игрок точно пригодится любой команде.

Другое дело, что ввиду нового «коллективного соглашения» лавочка с филлерами и пиком 1-го раунда от контендеров с забитой платежкой прикрылась, но командам до 2 эпрона точно по силам дать какие-то существенные активы. Уверен, что кейс имени Гэффорда тут.

Но есть иные персонажи, биба и боба вашингтонского разлива. Кузма и Пул – это могло быть отличное название для новой серии «South Park», но, к сожалению, весь этот балаган мы будем видеть в реальности.

По-хорошему, их дуэт должен был распасться еще в прошлом году, но обмен Кайла в «Даллас» сорвался по причине «мы очень ценим Кайла, он является нашим ключевым игроком, так что он знал о возможном варианте трейда и решил отказаться». Ах да, ну и еще Тед Леонсис постарался, куда ж ему такую звездочку отпускать.

Этот ключевой игрок набирает свои 22+6+4, являясь абсолютно мусорным игроком, типичным представителем класса танк-командора. Он не играет в защите, для своего юзеджа он является крайне ограниченным персонажем в атаке. Его удел – быть минусовым стартером или «шестым» в сильной команде, т.е. это уровень праймового Монтрезла Харрелла. Если Уингер сможет развести кого-то на пик, то это будет что-то сравнимое с МММ или игрой «в хомяка».

Не, ну если человек ждет вызов в сборную США, но если что готов сыграть за Филиппины из-за дружбы с Джорданом Кларксоном, то от него нужно срочно избавляться всеми правдами и не правдами.

P.S. Кстати, если вы хотите хоть на секунду ощутить себя на месте Кузмы, т.е. носить самые крутые кроссы, советую обратиться в Ghetto Basket Shop ! Вы там сможете подобрать не только крутые кроссовки для игры в баскетбол или на повседневную жизнь, но и крутые худи, футболки и остальную одежду. В общем, точно сможете найти для себя нужную вещь. Ссылка вот.

А что там по Пулу ?

Изначальная же задумка Уингера выглядела хорошо: мы сливаем худший контракт в лиге и получаем молодого игрока с апсайдом первой опции, который вот год назад стал икс-фактором в чемпионской команде. Нооо… реальность оказалось другой.

Пул – типичный молодой игрок, который не вывез за базар, он с запасом худший гард лиги по +/-, он даже ниже Кэма Томаса. Можно сколько угодно стебать его за рекордно плохой +/-, % попадания. Некогда новый Стеф Карри поплыл под давлением и для его воскрешения необходим перевод на скамейку. Хватит ли яиц у Кифа? В прошлом сезоне хватило. Но в этом, когда товар нужно активно показывать покупателю, так еще и в бэккорте с Пулом будет один из умнейших гардов лиги – вряд ли. Уж слишком велик соблазн спихнуть это чудо с большим контрактом в другую помойку.

А что вы хотели? Какая команда, такие и лидеры.

Обсуждать на полном серьезе перспективы сырого, и по ЛЛ не очень умного, Сарра и остальных новичков считаю абсурдно.

Для краткосрочных выводов можно посмотреть преддрафтовые моки и игры в летней лиге, но реальной пользы от этого не будет.

Нужно опираться уже на октябрьские матчи и уровень конкуренции НБА, благо, что у Сарра будет под боком Валанчунас. Вот и посмотрим, как второй пик будет страховать бедного Валана. До дедлайна, разумеется.

Самое интересное – как будет Сарр разыгрывать.

Бросок пока подводит, но будем смотреть (по ЛЛ общий FG 20%, ужас). Ах да, его «коронный» розыгрыш тоже смотрелся что в НБЛ (0,8 передач на 1,3 потери это прямо плохо), что в ЛЛ странно, он передерживает, ошибается на хенд-оффах больше Панченко в бывших перлах про «Рокетс», а защита с 1-й по 5-ю позиции так пока и осталась на бумаге. Под кольцом он играл хорошо, что с Клинганом, что c Орландо Робинсоном из «Рокетс» или Дрю Тимме, но защита периметра проседала, причем его обходили почти все непонятные быстрые гарды просто как ходячего, кроме совсем уж инвалидов.

Есть еще Буб Кэррингтон , убер-скорер с хорошей ментальной составляющей, которого взяли как раз после обмена Авдии под 14-м пиком. В хороший вечер он может забрать вам матч, но чтобы он играл и набивал шишки, как Куикли – надо сажать Пула, а желательно выгонять пинком, чтобы не передал плохих привычек и не подсказывал «шот-селекшн». Парень неплохо смотрелся в проходах и на средней в Летней Лиге, попал во 2-ю символическую пятерку, а потому при удачном раскладе его пик-н-ролл с Валанчунасом/Сарром может улучшить скоринг в позиционном нападении.

Можно затронуть Кулибали , вот его линейка:

Среди тех, кто в команде провел больше 60 матчей, у него второй DBPM -0,5. Да, он минусовой, но он играет по лидерам и например Шай или Скотти попадали через него меньше 40% в матч-апе при 10 минутах в среднем. Проблески атаки тоже имеются, но бросок с получения пока выглядит страшно, механику надо ставить. Пока сыроватый, но тело хорошее, по защите и проходам парень неплох.

Что будет дальше?

Долгая и мучительная перестройка. У команды мало ресурса (ведь теперь есть не только Пул), но желания барахтаться в зоне плей-ин нет.

Ну, и не стоит забывать о своих собратьях по восточному болоту, они так же не намерены много побеждать. Так что я ожидаю гонку с «Бруклином» за худший рекорд в лиге. Благо, что драфт будет очень сильным, а значит, что не только Купер Флэгг может оживить франшизу.

Остается только поставить свечку за ярых фанатов команды (привет, Радован), ведь зрелище они будут наблюдать такое себе.

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1. Голод Антуана Уокера

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2. StepBack

Материалы цикла:

Байки подземелья: «Чикаго»

Байки подземелья: «Портленд»

Байки подземелья: «Атланта»

Байки подземелья: «Торонто»

Байки подземелья: «Сан-Антонио»

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith, Carmen Mandato, Candice Ward