«Лейкерс» и «Бостон» лидируют в сезоне-2024/25 НБА по количеству матчей на национальном телевидении

«Лейкерс» (29) чаще всего будут показывать по национальному телевидению

На втором месте оказались чемпионы прошлого сезона «Селтикс» (26). В пятерку также попали «Голден Стэйт» (24), «Никс» (24) и финалист плей-офф «Даллас» (23). По одному разу в сезоне-2024/25 покажут «Вашингтон», «Торонто», «Портленд», «Детройт», «Шарлотт» и «Бруклин».