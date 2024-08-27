«Лейкерс» и «Бостон» лидируют в сезоне-2024/25 НБА по количеству матчей на национальном телевидении
«Лейкерс» (29) чаще всего будут показывать по национальному телевидению
На втором месте оказались чемпионы прошлого сезона «Селтикс» (26). В пятерку также попали «Голден Стэйт» (24), «Никс» (24) и финалист плей-офф «Даллас» (23).
По одному разу в сезоне-2024/25 покажут «Вашингтон», «Торонто», «Портленд», «Детройт», «Шарлотт» и «Бруклин».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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