Гилберт Аренас не считает себя лучшим в истории «Уизардс»: «Нельзя приказать, кого полюбит город»

Гилберт Аренас не считает себя лучшим игроком в истории «Уизардс».

«Как у игрока « », у больше заслуг, чем у меня. Пять Матчей звезд, играл дольше, так что он впереди меня. Возможно, и меня опережает, но я бы надрал им обоим задницы.

Нельзя приказать, кого полюбит город. Потому что я пришел, когда Джордан провалился, верно же? Не знаю, почему они ожидали, что Джордан выведет их в плей-офф. Но он пообещал и свое общение не сдержал.

Поэтому, когда уже я вывел их в плей-офф, я стал для города героем. Так что я внес больший вклад, чем они оба», – заявил в подкасте Пола Джорджа.