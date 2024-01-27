Гилберт Аренас не считает себя лучшим в истории «Уизардс»: «Нельзя приказать, кого полюбит город»
Гилберт Аренас не считает себя лучшим игроком в истории «Уизардс».
«Как у игрока «Вашингтона», у Джона Уолла больше заслуг, чем у меня. Пять Матчей звезд, играл дольше, так что он впереди меня. Возможно, и Брэдли Бил меня опережает, но я бы надрал им обоим задницы.
Нельзя приказать, кого полюбит город. Потому что я пришел, когда Джордан провалился, верно же? Не знаю, почему они ожидали, что Джордан выведет их в плей-офф. Но он пообещал и свое общение не сдержал.
Поэтому, когда уже я вывел их в плей-офф, я стал для города героем. Так что я внес больший вклад, чем они оба», – заявил Аренас в подкасте Пола Джорджа.