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Алекс Карузо и «Тандер» договорились о продлении контракта на 4 года и 81 млн долларов

Алекс Карузо и «Оклахома» договорились о продлении контракта .

Защитник (30 лет, 196 см) согласился подписать соглашение на 4 года и 81 миллион долларов.

Контракт будет действовать до 2029 года.

Карузо, который в этом сезоне связан контрактом с «Тандер» на 9,9 миллиона, в итоге не выйдет на рынок свободных агентов следующим летом. Он получил право на продление в субботу.

В этом сезоне Карузо совершает в среднем 1,9 перехвата за игру, что является рекордом его карьеры. Он также набирает в среднем 5,7 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи. Алекс проводит дебютный сезон за клуб после обмена из «Чикаго».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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