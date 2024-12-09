Марк Дэйгнолт о финальной стадии Кубка НБА: «Не отношусь к любителям Лас-Вегаса»

«Оклахому» ждет встреча с «Далласом» в рамках Кубка НБА.

Главного тренера спросили, радует ли его предстоящий визит в Лас-Вегас, в котором пройдут матчи заключительных раундов турнира.

«Во-первых, мы еще туда не попали. Не прошли квалификацию. Но вообще, я не отношусь к любителям Лас-Вегаса. Разумеется», – усмехнулся Марк Дэйгнолт .

«Мы знаем, что стоит на кону, некоторые из наших молодых парней очень хотят эти дополнительные призовые. Мотивации будет более чем достаточно», – заявил защитник Алекс Карузо .

«Оклахома» и «Даллас » встречались во втором круге плей-офф прошлого сезона НБА . Серия закончилась со счетом 4-2 в пользу «Мэверикс».