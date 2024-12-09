Марк Дэйгнолт о финальной стадии Кубка НБА: «Не отношусь к любителям Лас-Вегаса»
«Оклахому» ждет встреча с «Далласом» в рамках Кубка НБА.
Главного тренера спросили, радует ли его предстоящий визит в Лас-Вегас, в котором пройдут матчи заключительных раундов турнира.
«Во-первых, мы еще туда не попали. Не прошли квалификацию. Но вообще, я не отношусь к любителям Лас-Вегаса. Разумеется», – усмехнулся Марк Дэйгнолт.
«Мы знаем, что стоит на кону, некоторые из наших молодых парней очень хотят эти дополнительные призовые. Мотивации будет более чем достаточно», – заявил защитник Алекс Карузо.
«Оклахома» и «Даллас» встречались во втором круге плей-офф прошлого сезона НБА. Серия закончилась со счетом 4-2 в пользу «Мэверикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоэла Лоренци
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