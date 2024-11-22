Аарон Уиггинс об игре с Алексом Карузо: «Он одновременно находится в каждой части площадки»

Алекс Карузо является примером для молодых игроков «Тандер».

«Это парень, от которого многому можно научиться в защите. Он атлетичен. Такое ощущение, что он одновременно находится в каждой части площадки. С мячом и без мяча. Многие заметили его необычайную энергию и лидерство. Мы стараемся перенять это у него. Постоянно смотрим и учимся», – заявил 25-летний защитник Аарон Уиггинс .

Карузо перешел в «Оклахому» из «Чикаго » этим летом. Последние 2 года баскетболист попадает в защитные сборные сезона.