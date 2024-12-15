Айзейя Хартенштайн о стычке Кэйсона Уоллеса: «Мне очень понравилось. Уже взял его штраф на себя»

Айзейя Хартенштайн прокомментировал инцидент с Кэйсоном Уоллесом.

У защитника «Оклахомы» произошла стычка с Алпереном Шенгюном после жесткого контакта в защите.

«Мне очень понравилось. Мой сын влез в заварушку. Я уже взял его штраф на себя, так что все будет в порядке. Очень здорово.

Кэйсон превосходен весь год. О нем слишком мало говорят. У нас трое из лучших защитных игроков лиги широкого профиля. Лу Дорт , Алекс Карузо и Уоллес. Поэтому иногда его уровень не так заметен. Чем чаще мы будем появляться в телевизионных матчах, тем больше люди будут замечать его», – заключил центровой Айзейя Хартенштайн .