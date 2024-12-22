Моритц Вагнер выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки
Моритц Вагнер пропустит остаток сезона из-за травмы.
Форвард «Орландо» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона.
Вагнер получил травму за 2:33 до конца первой четверти субботнего матча против «Майами» (121:114). В воскресенье ему сделали МРТ, которая выявила разрыв. Игроку предстоит операция.
Ранее команда потеряла своих лидеров Паоло Банкеро и Франца Вагнера из-за травм косой мышцы живота. Банкеро выбыл в конце октября, но близок к возвращению. Вагнер выбыл в начале этого месяца и, как ожидается, будет повторно обследован в начале января.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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