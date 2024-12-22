Анатолий Мещеряков о победе «Локо» над ЦСКА: «При должном настрое можем победить любую команду»
Анатолий Мещеряков заявил, что «Локо» способен обыграть любого соперника.
«Все зависит от настроя команды. При должном настрое мы можем победить любую команду, несмотря на ее статус. И при всем при том, исходя из логистики, из того, как тяжело «Локомотиву» добираться на гостевые игры, команда находится в самой сложной ситуации из всех участников чемпионата.
Хочу поздравить ребят и тренерский штаб, что сумели найти слова, чтобы достучаться до игроков. Хотя на такие сильные команды, как ЦСКА, настраиваться несколько легче. Думаю, что перед Новым годом оба соперника подарили великолепный спектакль всем поклонникам баскетбола», — сказал бывший председатель правления «Локомотива‑Кубань».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома победил московский ЦСКА – 69:65.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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