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Андрей Ведищев: «Во 2-й четверти позволили ЦСКА набрать всего 9 очков. Это дало нам уверенность»

Андрей Ведищев рассказал, за счет чего удалось переломить ход игры против ЦСКА.

«Начали плохо, но смогли вернуться в игру. Не забили много открытых бросков, но не бросили играть в защите, именно это в итоге и принесло нам результат. Очень важно было вернуться в игру до большого перерыва, и во 2-й четверти мы позволили сопернику набрать всего 9 очков. Это дало нам уверенность.

У ЦСКА очень сложно выиграть, если ты не играешь на максимуме в защите, что можно видеть на примере нашего с ними матча в первом круге.Также нам сегодня очень помогли трибуны. Спасибо всем, кто пришел на матч, поддержка болельщиков дала нам необходимую энергию в самые нужные моменты», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома победил московский ЦСКА – 69:65.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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