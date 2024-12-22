Джонатан Куминга сломал кольцо во время разминки и задержал начало матча

Начало матча «Уорриорз» – «Вулвс» было зардержано из-за Джонатана Куминги.

Форвард «Голден Стэйт» повис на кольце во время предматчевой разминки и сломал крепление сетки.

Сотрудникам арены пришлось срочно менять сетку, из-за чего начало встречи между «Голден Стэйт» и «Миннесотой» было задержано на 15-20 минут.