Джонатан Куминга сломал кольцо во время разминки и задержал начало матча
Начало матча «Уорриорз» – «Вулвс» было зардержано из-за Джонатана Куминги.
Форвард «Голден Стэйт» повис на кольце во время предматчевой разминки и сломал крепление сетки.
Сотрудникам арены пришлось срочно менять сетку, из-за чего начало встречи между «Голден Стэйт» и «Миннесотой» было задержано на 15-20 минут.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал House of Highlights
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