Игроки «Орландо» видят Джейлена Саггса своим лидером в отсутствие травмированных Паоло Банкеро и Франца Вагнера

«Мэджик» предстоит справляться с травмами лидеров.

В первом матче после выбывания Франца Вагнера «Орландо» взял верх над «Финиксом ». 23-летний защитник Джейлен Саггс набрал 26 очков, 4 подбора и 2 передачи, реализовав 8 из 18 бросков с игры, 4 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

По словам защитника, Джонатан Айзек организовал внутрикомандное собрание игроков после новостей о немецком форварде. Паоло Банкеро и Вагнер присутствовали на совещании. Игроки решили переложить роль лидера на Саггса на время реабилитации молодых звезд.

Саггс подписал с клубом контракт на 5 лет с зарплатой в 30 миллионов долларов в год перед началом чемпионата.

«Орландо» занимает 3-ю строчку на Востоке НБА с результатом 17-9 и отрывом в 3 победы от идущего следующим «Нью-Йорка».