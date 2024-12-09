Игроки «Орландо» видят Джейлена Саггса своим лидером в отсутствие травмированных Паоло Банкеро и Франца Вагнера
«Мэджик» предстоит справляться с травмами лидеров.
В первом матче после выбывания Франца Вагнера «Орландо» взял верх над «Финиксом». 23-летний защитник Джейлен Саггс набрал 26 очков, 4 подбора и 2 передачи, реализовав 8 из 18 бросков с игры, 4 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.
По словам защитника, Джонатан Айзек организовал внутрикомандное собрание игроков после новостей о немецком форварде. Паоло Банкеро и Вагнер присутствовали на совещании. Игроки решили переложить роль лидера на Саггса на время реабилитации молодых звезд.
Саггс подписал с клубом контракт на 5 лет с зарплатой в 30 миллионов долларов в год перед началом чемпионата.
«Орландо» занимает 3-ю строчку на Востоке НБА с результатом 17-9 и отрывом в 3 победы от идущего следующим «Нью-Йорка».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Фозана Амера
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