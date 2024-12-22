Офер Яннай может отказаться от своих проектов, связанных с «Хапоэлем Тель-Авив»
Офер Яннай не уверен в своем будущем в «Хапоэле».
Владелец клуба из Тель-Авива находится в процессе арбитража, касающегося реновации площадки Shlomo Group Arena. Янная беспокоят вопросы объемов финансирования и возможности временного переезда на период реновации, которые напрямую связаны с рекламными контрактами и спонсорскими вливаниями.
«Если к завтрашнему утру ничего не получится, я пойду в другом направлении», – заявил бизнесмен после победы над «Элицуром» (96:70) во вчерашнем матче. Яннай намекнул, что может перенести свое внимание на сотрудничество с «Маккаби Тель-Авив» или «Хапоэлем Иерусалим».
С именем Янная связана активность «Хапоэля Тель-Авив» в турнирах и на рынке обменов. Клуб идет на втором месте в чемпионате Израиля и в группе B Еврокубка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Walla
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