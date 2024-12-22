  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джеймс Харден обошел Тима Данкана и поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
0

Джеймс Харден обошел Тима Данкана и поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Джеймс Харден превзошел Тима Данкана по количеству очков за карьеру.

Разыгрывающий «Клипперс» увеличил свой показатель за карьеру до 26 503 очков и поднялся на 16-е место в истории НБА, обойдя легенду «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496).

15-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги занимает Доминик Уилкинс с 26 668 очками. На первом месте – Леброн Джеймс (41 072).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДжеймс Харден
logoТим Данкан
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма реализовал 200 трехочковых за карьеру быстрее, чем Стеф Карри, Джеймс Харден и Рэй Аллен
12сегодня, 05:20Видео
Спенсер Динуидди: «Джеймс Харден – величайший двигатель атаки в истории»
520 декабря, 17:59
Kobe 6 – самая популярная обувь у игроков НБА. Но в топ-10 есть и более интересные кроссовки
1617 декабря, 20:12
Джеймс Харден набрал 41 очко и 6 передач в победном матче с «Ютой»
617 декабря, 06:38Видео
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА, «Зенит» встретится с «Уралмашем»
18сегодня, 13:07Live
Виктор Вембаньяма превзошел рекорд Дэвида Робинсона по количеству матчей подряд как минимум с одним блок-шотом
6 минут назад
В сети появилось фото Глена Дэвиса из тюрьмы
216 минут назадФото
Брэдли Бил про слухи об обмене: «Пока кто-нибудь из «Санз» не поговорит со мной, это всего лишь слухи»
423 минуты назад
Брэндин Подземски получил технический за то, что указал судье на пролитые на паркет напитки
133 минуты назадВидео
Майк Буденхольцер: «Кевин Дюрэнт хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером»
46 минут назад
Леброн Джеймс: «Можно побеждать защитой. Даже когда ничего не попадаем»
сегодня, 12:18
Эван Мобли и Джейлен Джонсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 11:15Видео
Болл-бой «Пеликанс» получил техническое замечание за попытку протереть паркет во время ввода мяча со стороны «Никс»
5сегодня, 10:58Видео
Руи Хатимура о победном подборе: «Делаю это весь год. Хотел исправиться за промах из угла»
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Офер Яннай может отказаться от своих проектов, связанных с «Хапоэлем Тель-Авив»
сегодня, 11:59
Тревион Уильямс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
2сегодня, 11:32
Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Спартак Суботица», «Будучность» сыграет с КРКА
сегодня, 08:20
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»
сегодня, 08:12
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Нанси» встретится с «Бурком»
сегодня, 08:07
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Тренто» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 07:59
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 07:52
ACB. «Бреоган» победил «Жирону», «Тенерифе» был сильнее «Мурсии»
вчера, 22:22
Чемпионат Франции. «Нантер» проиграл «Шоле», «Монако» в гостях одолел «Лимож» и другие результаты
вчера, 21:33
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Кремоны»
вчера, 21:30
Рекомендуем