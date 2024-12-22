Джеймс Харден обошел Тима Данкана и поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Джеймс Харден превзошел Тима Данкана по количеству очков за карьеру.

Разыгрывающий «Клипперс » увеличил свой показатель за карьеру до 26 503 очков и поднялся на 16-е место в истории НБА , обойдя легенду «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496).

15-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги занимает Доминик Уилкинс с 26 668 очками. На первом месте – Леброн Джеймс (41 072).