Джеймс Харден обошел Тима Данкана и поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Джеймс Харден превзошел Тима Данкана по количеству очков за карьеру.
Разыгрывающий «Клипперс» увеличил свой показатель за карьеру до 26 503 очков и поднялся на 16-е место в истории НБА, обойдя легенду «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496).
15-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги занимает Доминик Уилкинс с 26 668 очками. На первом месте – Леброн Джеймс (41 072).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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