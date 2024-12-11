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«Никакой Евролиги, я остаюсь в Еврокубке». Патрик Беверли решил остаться в «Хапоэле»

Патрик Беверли заявил, что решил остаться в израильском «Хапоэле Тель-Авив».

«Было несколько команд, которые предлагали мне контракт. Несколько команд Евролиги, я не буду называть их, потому что не хочу, чтобы у какой-либо команды или кого-либо были проблемы.

Но к нам обратились некоторые команды из Евролиги, которым нужен такой защитник, как я, и которые были бы рады, если бы я присоединился к ним. Мне нужно было принять решение до четверга.

Я поговорил с тренером Дедасом, поговорил с нашим новым тренером Итудисом и сказал: «Нет, я не уйду». Все вокруг меня были в шоке, типа: «Что?» Я такой: «Нет, я не уйду. Я не могу уйти». Я приехал сюда и пообещал тройное чемпионство, и я должен довести дело до конца.

Никакой Евролиги, я остаюсь в Еврокубке», – заявил разыгрывающий «Хапоэля» в своем подкасте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Pat Bev Podcast with Rone
logoПатрик Беверли
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Израиля
logoЕврокубок
logoХапоэль Тель-Авив
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