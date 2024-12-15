Защитник «Хапоэля Иерусалим» Ноам Доврат подвернул голеностоп и пропустит 2 недели

Ноам Доврат выбыл из состава «Хапоэля» с травмой.

Защитник клуба из Иерусалима подвернул голеностоп и пропустит 2 недели. Он точно не сыграет в матче Еврокубка против «Гамбурга» и чемпионата Израиля против «Маккаби» из Тель-Авива.

22-летний баскетболист набирает 5,9 очка, 2,6 подбора и 3,3 передачи за 19,5 минуты в среднем в национальном чемпионате.