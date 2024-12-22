Грэйсон Аллен досрочно закончил матч против «Детройта» с подозрением на сотрясение мозга

Грэйсон Аллен получил травму в игре против «Пистонс».

Защитнику «Финикса » достался удар локтем по голове от форварда Симоне Фонтеккьо во время борьбы за подбор в 3-й четверти. Аллен провел некоторое время на паркете, после чего ему помогли пройти в раздевалку.

«Мы отслеживаем его состояние и оцениваем возможность сотрясения мозга. Увидим, как он будет чувствовать себя утром», – прокомментировал состояние игрока главный тренер Майк Буденхольцер .

Аллен набрал 2 очка, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 20 минут на площадке.

«Детройт» победил «Финикс» со счетом 133:125.