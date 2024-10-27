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Леброн Джеймс набрал рекордные 16 очков, 5 подборов и 6 передач при 100% точности с игры в заключительной четверти

Леброн Джеймс привел «Лейкерс» к победе над «Сакраменто» (131:127).

39-летний форвард установил новый рекорд, став первым игроком с 15 очками, 5 подборами и 5 передачами и более при 100% результативности с игры в одной 12-минутке.

На счету баскетболиста 16 очков, 5 подборов и 6 передач в решающей 4-й четверти. Джеймс реализовал 6 из 6 бросков с игры и 3 из 3 трехочковых.

Джеймс оформил трипл-дабл в матче, набрав 32 очка, 14 подборов и 10 передач.

«Лейкерс» осуществили рывок 21:0 в заключительной 12-минутке, что принесло им 3-ю победу на старте сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: StatMamba в сети X
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