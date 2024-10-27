«Я только что закинул 10 подряд, а ты бросаешь двухочковый с сопротивлением? Передавай мне!». Леброну Джеймсу не понравились действия Руи Хатимуры
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кингз».
На счету форварда 32 очка, 14 подборов и 10 передач. В четвертой 12-минутке Джеймс возглавил победный рывок «Лейкерс», набрав 16 очков.
Форвард был недоволен действиями Руи Хатимуры.
«Бросай чертов мяч мне! Я только что закинул 10 подряд, а ты бросаешь двухочковый с сопротивлением? Передавай, передавай, мазафакер!» – высказался Джеймс во время тайм-аута.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости