«Я только что закинул 10 подряд, а ты бросаешь двухочковый с сопротивлением? Передавай мне!». Леброну Джеймсу не понравились действия Руи Хатимуры

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кингз».

На счету форварда 32 очка, 14 подборов и 10 передач. В четвертой 12-минутке Джеймс возглавил победный рывок «Лейкерс », набрав 16 очков.

Форвард был недоволен действиями Руи Хатимуры .

«Бросай чертов мяч мне! Я только что закинул 10 подряд, а ты бросаешь двухочковый с сопротивлением? Передавай, передавай, мазафакер!» – высказался Джеймс во время тайм-аута.