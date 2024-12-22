Майк Браун о плохой игре «Сакраменто» в клатче: «Нам нужно лучше защищаться и аккуратнее обращаться с мячом»

«Сакраменто» уступил «Лейкерс» (99:103), проиграв подбор на последних секундах.

Команда идет с результатом 3-10 в играх, результат которых решается в клатче, в этом сезоне.

«Два года назад мы останавливали противника в защите. В последнее время мы были 6-ми с точки зрения результативности в клатче. И это несмотря на нашу точность бросков (34,5% из-за дуги). Мы могли бы быть первыми, если бы попадали 40%, как два года назад.

Но тяжело выигрывать матчи, если ты 6-й в нападении, но 21-22 в защите. Мы не останавливаем нападение, не можем вытеснить противника из-под щита. Сколько матчей мы проиграли из-за этого? У нас показатель 3-10. 4-5 из этих матчей мы уступили из-за того, что плохо отработали в борьбе за отскоки. 2-3 матча мы проиграли из-за невынужденных потерь.

Несмотря на нашу плохую реализацию, главным остается аккуратное обращение с мячом и, что самое важное, защита и борьба за подбор», – заключил главный тренер «Сакраменто » Майк Браун .

Команда занимает 12-е место на Западе с результатом 13-16.