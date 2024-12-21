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Рэйджон Такер вернется в «Венецию»

Рэйджон Такер вернется из «Виртуса» в «Венецию».

Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

«Виртус» в ближайшее время отпустит атакующего защитника, позволив вернуться в его бывшую команду. Контракт с «Венецией» будет рассчитан на этот сезон и на следующий.

Такер выступал за «Венецию» в сезоне-2023/24.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
logoВиртус
возможные переходы
logoчемпионат Италии
Рэйджон Такер
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