Рэйджон Такер вернется в «Венецию»

Рэйджон Такер вернется из «Виртуса» в «Венецию».

Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

«Виртус » в ближайшее время отпустит атакующего защитника, позволив вернуться в его бывшую команду. Контракт с «Венецией» будет рассчитан на этот сезон и на следующий.

Такер выступал за «Венецию» в сезоне-2023/24.