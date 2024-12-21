Команды-претенденты проявляют интерес к Малкольму Брогдону
«Уизардс» получают предложения по Малкольму Брондону.
По информации репортера Forbes Эвана Сайдери, «Вашингтон» получил предложения по разыгрывающему защитнику Малкольму Брондону от нескольких команд, претендующих на чемпионство.
Брондон в нынешнем сезоне набирает 14,9 очка, 4,0 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч при 38,5% из-за дуги.
Истекающий контракт Брогдона на 22,5 млн долларов является привлекательным активом для обмена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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