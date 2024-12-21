Команды-претенденты проявляют интерес к Малкольму Брогдону

«Уизардс» получают предложения по Малкольму Брондону.

По информации репортера Forbes Эвана Сайдери, «Вашингтон » получил предложения по разыгрывающему защитнику Малкольму Брондону от нескольких команд, претендующих на чемпионство.

Брондон в нынешнем сезоне набирает 14,9 очка, 4,0 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч при 38,5% из-за дуги.

Истекающий контракт Брогдона на 22,5 млн долларов является привлекательным активом для обмена.