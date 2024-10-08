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Малкольм Брогдон пропустит как минимум один месяц из-за травмы руки

Малкольм Брогдон выбыл из строя с повреждением .

Защитник «Вашингтона» пропустит как минимум один месяц из-за травмы руки.

Баскетболист травмировался во время тренировки в воскресенье. Ему еще предстоит пройти углубленное обследование.

31-летний Брогдон стал игроком «Уизардс» в результате обмена из «Блэйзерс» в день драфта.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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