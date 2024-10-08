Малкольм Брогдон пропустит как минимум один месяц из-за травмы руки
Малкольм Брогдон выбыл из строя с повреждением .
Защитник «Вашингтона» пропустит как минимум один месяц из-за травмы руки.
Баскетболист травмировался во время тренировки в воскресенье. Ему еще предстоит пройти углубленное обследование.
31-летний Брогдон стал игроком «Уизардс» в результате обмена из «Блэйзерс» в день драфта.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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