Малкольм Брогдон может дебютировать в сезоне в матче против «Детройта»

Малкольм Брогдон может вернуться на площадку уже сегодня.

Разыгрывающий «Вашингтона » может дебютировать в сезоне в воскресенье. Брогдон пропустил начало сезона из-за травмы связки большого пальца правой руки, но был исключен из списка травмированных перед матчем против «Детройта ».

«Вашингтон» приобрел Брогдона у «Портленда» в межсезонье в обмен на Дени Авдию. В результате сделки «Уизардс» также получили новичка Карлтона Кэррингтона.