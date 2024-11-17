Малкольм Брогдон может дебютировать в сезоне в матче против «Детройта»
Малкольм Брогдон может вернуться на площадку уже сегодня.
Разыгрывающий «Вашингтона» может дебютировать в сезоне в воскресенье. Брогдон пропустил начало сезона из-за травмы связки большого пальца правой руки, но был исключен из списка травмированных перед матчем против «Детройта».
«Вашингтон» приобрел Брогдона у «Портленда» в межсезонье в обмен на Дени Авдию. В результате сделки «Уизардс» также получили новичка Карлтона Кэррингтона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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