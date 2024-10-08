Малкольм Брогдон перенес операцию по поводу разрыва связки большого пальца

Малкольм Брогдон перенес операцию на большом пальце правой руки.

Разыгрывающий «Вашингтона » Малкольм Брогдон перенес операцию по восстановлению связки большого пальца правой руки.

Брогдон травмировался на тренировке в субботу в Монреале. Команда заявила, что сроки его восстановления будут установлены позднее.

«Уизардс» приобрели Брогдона в результате обмена, который отправил Дени Авдию в «Портленд». «Вашингтон» получил 14-й пик (Баб Кэррингтон) на драфте 2024 года, пик в первом раунде 2029 года и два пика во втором раунде.

31-летний Брогдон в прошлом сезоне в среднем набирал за «Блэйзерс» 15,7 очка, 5,5 передачи и 3,8 подбора за матч.