Малкольм Брогдон перенес операцию по поводу разрыва связки большого пальца
Малкольм Брогдон перенес операцию на большом пальце правой руки.
Разыгрывающий «Вашингтона» Малкольм Брогдон перенес операцию по восстановлению связки большого пальца правой руки.
Брогдон травмировался на тренировке в субботу в Монреале. Команда заявила, что сроки его восстановления будут установлены позднее.
«Уизардс» приобрели Брогдона в результате обмена, который отправил Дени Авдию в «Портленд». «Вашингтон» получил 14-й пик (Баб Кэррингтон) на драфте 2024 года, пик в первом раунде 2029 года и два пика во втором раунде.
31-летний Брогдон в прошлом сезоне в среднем набирал за «Блэйзерс» 15,7 очка, 5,5 передачи и 3,8 подбора за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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