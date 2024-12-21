Яннис Адетокумбо после крупного поражения от «Кэвс»: «Мне плевать, если мы проиграем пять матчей подряд»

Яннис Адетокумбо не переживает из-за крупного поражения «Бакс» от «Кэвс».

«Мне плевать, если мы проиграем пять матчей подряд.

Я верю в наши возможности. Я верю, что независимо от того, какое место мы займем на Востоке, у нас есть шанс побороться за чемпионство, пока мы здоровы. И это самое главное, это наш главный соперник последние пару лет. На данный момент главный соперник, с которым я сражаюсь, мы сражаемся — это здоровье», – сказал лидер «Милуоки ».

«Бакс» проиграли «Кавальерс» (101:124) в первом матче после победы в Кубке НБА во вторник в Лас-Вегасе.