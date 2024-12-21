Макс Струс восстановился после травмы и дебютировал в сезоне в игре с «Бакс»

Макс Струс впервые в сезоне вышел на площадку.

Форвард «Кливленда » дебютировал в сезоне-24/25 в пятницу в домашнем матче против «Милуоки » (124:101).

Струс отыграл 19 минут, набрав 9 очков и 2 передачи.

Макс пропустил начало сезона из-за серьезного растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил во время индивидуальной тренировки в середине октября. Он должен был вернуться неделю назад, на дебют перенесли.

В прошлом сезоне Струс набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4 передачи в среднем за встречу.