«Голден Стэйт» проявляет все больше готовности к обмену Куминги, Муди и Подземски. Клуб активен на рынке
«Уорриорз» нацелены на усиление состава и активизировались на рынке.
Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Голден Стэйт» после вылета из Кубка НБА все более активно работает на рынке с намерением усилить состав.
Отмечается, что калифорнийский клуб проявляет все больше готовности к обмену молодых игроков – Джонатана Куминги, Мозеса Муди и Брэндина Подземски.
«Уорриорз» ранее уже выменяли Денниса Шредера из «Нетс».
У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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