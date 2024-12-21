«Голден Стэйт» проявляет все больше готовности к обмену Куминги, Муди и Подземски. Клуб активен на рынке

«Уорриорз» нацелены на усиление состава и активизировались на рынке.

Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Голден Стэйт » после вылета из Кубка НБА все более активно работает на рынке с намерением усилить состав.

Отмечается, что калифорнийский клуб проявляет все больше готовности к обмену молодых игроков – Джонатана Куминги , Мозеса Муди и Брэндина Подземски .

«Уорриорз» ранее уже выменяли Денниса Шредера из «Нетс».

У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах.