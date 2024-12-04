«Голден Стэйт» попытается усилиться до дедлайна обменов.

Ожидается, что «Уорриорз» будут активны на рынке обменов, используя более 30 миллионов долларов в истекающих контрактах, сообщает репортер Эван Сайдери.

«Многие задаются вопросом, включит ли «Голден Стэйт » Джонатана Кумингу в возможный обмен на игрока уровня Матча всех звезд после безуспешных переговоров о продлении контракта», – пишет Сайдери.