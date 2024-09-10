Горги Дженг стал помощником генерального менеджера фарм-клуба «Сперс»

«Сан-Антонио» объявил об изменениях во фронт-офисе.

Клуб нанял Майкла Нойеса в качестве помощника главного тренера и директора по развитию игроков. 29-летний специалист отработал последние 6 лет в «Мемфисе » на аналогичных позициях.

Джош Ларсон стал генеральным менеджером «Остин Сперс».

Место его помощника занял Горги Дженг , отыгравший 10 лет в НБА и завершивший карьеру в 2023 году.