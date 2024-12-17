Шэмс Чарания о сообщении про Джимми Батлера: «Вероятно, самая проверенная история, которую я когда-либо публиковал»
Шэмс Чарания заявил, что абсолютно уверен в своей информации о Джимми Батлере.
«Да, ситуация такова, что я на 100 процентов отстаиваю свое сообщение. Это, вероятно, самая проверенная история, которую я когда-либо публиковал. Я абсолютно уверен в этой истории.
«Хит» готовы выслушать предложения по обмену Джимми Батлера. Так мне сообщили источники на прошлой неделе, и все так и остается. Однако никакой срочности нет. В этом сезоне у него контракт на 49 миллионов долларов с опцией игрока на 52 миллиона долларов в следующем сезоне», – сказал инсайдер ESPN.
Ранее агент форварда «Майами» Бернард Ли опроверг информацию Чарании, заявив, что «все это выдумано».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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