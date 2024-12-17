Шэмс Чарания о сообщении про Джимми Батлера: «Вероятно, самая проверенная история, которую я когда-либо публиковал»

Шэмс Чарания заявил, что абсолютно уверен в своей информации о Джимми Батлере.

«Да, ситуация такова, что я на 100 процентов отстаиваю свое сообщение. Это, вероятно, самая проверенная история, которую я когда-либо публиковал. Я абсолютно уверен в этой истории.

«Хит» готовы выслушать предложения по обмену Джимми Батлера . Так мне сообщили источники на прошлой неделе, и все так и остается. Однако никакой срочности нет. В этом сезоне у него контракт на 49 миллионов долларов с опцией игрока на 52 миллиона долларов в следующем сезоне», – сказал инсайдер ESPN.

Ранее агент форварда «Майами » Бернард Ли опроверг информацию Чарании , заявив, что «все это выдумано».