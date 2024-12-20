Форвард Джош Нибо должен вернуться в состав «Милана» в матче против «Баварии»
Джош Нибо завершил реабилитацию.
27-летний форвард перешел в «Милан» этим летом, но отыграл всего 3 матча в Евролиге за новый клуб, набирая 7,3 очка и 3,3 подбора в среднем.
Нибо столкнулся с последовательными травмами паха и руки.
Форвард должен вернуться на площадку в сегодняшнем матче против «Баварии». Итальянский клуб уступил «Панатинаикосу» в прошлом матче Евролиги, прервав серию из 6 побед в рамках турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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