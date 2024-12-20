Джей Джей Редик: «Вместе с бросками из-за дуги увеличилось количество очков из краски. Это случилось за счет дальних средних»

Джей Джей Редик прокомментировал изменения в баскетболе НБА.

«Не думаю, что лига настолько однообразна, какой ее пытаются представить. Некоторые составы просто наиболее приспособлены к трехочковому стилю.

Игнорируют то, за счет чего произошло увеличение количества трехочковых попыток. Это случилось за счет дальних средних. Я проверял цифры в прошлом году, но вместе с «трешками» увеличилось и количество очков из краски. Дальние броски открыли пространство для реализации под кольцом. В этом заключается стратегия в лиге», – заявил главный тренер «Лейкерс».